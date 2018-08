Torino, Iago Falque: "Rigore? Se c'è il VAR l'arbitro deve andare a vedere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque, attaccante del Torino, ha parlato così a Rai Sport dopo il ko interno dei granata contro la Roma: "Peccato per il gol che mi hanno annullato, però è giusto così: per questo c'è il VAR. Poi c'è l'azione del rigore... lì mi spinge per farmi perdere il tempo, e io cado. Se c'è il VAR però l'arbitro almeno dovrebbe andare a vedere".