Torino, Iago Falque sembra destinato a tornare: il Genoa non dovrebbe pagare il riscatto

Stando a quanto evidenziato da TorinoGranata.it, difficilmente il Genoa, al termine della stagione, si sobbarcherà gli 8 milioni necessari per riscatto dell'attaccante Iago Falque, prelevato in prestito a gennaio dal Torino dove non trovava spazio essendo finito ai margini del progetto tecnico dell'allora allenatore Mazzarri. Lo spagnolo quindi tornerà in granata, dove il nuovo allenatore, che salvo stravolgimenti dovrebbe essere ancora Moreno Longo, deciderà del suo futuro.