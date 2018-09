Torino, Iago Falque si scalda: a verona per accendere il gioco granata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver saltato le sfide contro Napoli e Atalanta, Iago Falque dovrebbe giocare almeno uno spezzone Torino nella gara contro il Chievo. Come spiega La Gazzetta dello Sport Walter Mazzarri è pronto a puntare sullo spagnolo che avrà il compito di accendere il gioco granata dopo due prestazioni non eccellenti. Le sue condizioni fisiche non sono ancora al meglio ma questo Torino non può fare a meno di Iago Falque, unico giocatore in grado di collegare centrocampo e attacco con facili movimenti.