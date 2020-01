© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque è sempre più vicino all'addio. Come riporta Sky Sport, l'attaccante del Torino non sarà infatti tra i convocati per il ritiro anticipato indetto dalla società dopo il pesantissimo 0-7 di ieri sera contro l'Atalanta. Lo spagnolo, in questa prima parte di stagione, ha giocato appena cinque partite e piace molto alla SPAL.