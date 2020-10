Torino, idea Chiquinho. Valutazioni in corso per Niang, e la difesa...

Il Torino lavora per il proprio reparto avanzato. Per Niang dialoghi in corso ma ancora lontani dal potersi definire chiusi positivamente, le valutazioni sull’opportunità di un ritorno sono contrastanti. L’idea recente per l’attacco parla portoghese e potrebbe portare a Chiquinho: l’attaccante del Benfica è una soluzione percorribile a determinate condizioni economiche, contraddistinte da un prestito iniziale con riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il profilo piace e si potrebbe approfondire il discorso. Dietro la prima scelta è Andersen, per il quale la concorrenza potrebbe aumentare in maniera considerevole, specie qualora la Fiorentina dovesse accettare le proposte che stanno arrivando a getto continuo per Milenkovic. Il Toro deve prima completare delle possibili uscite, Lyanco resta il maggiore indiziato visto il corteggiamento di Sporting e Bologna.