Tutti pazzi per Cutrone, sembra poter diventare questo il mood del prossimo mercato per le squadre Italiane alla ricerca di un attaccante e che di conseguenza pensano con interesse ad un prodotto del nostro calcio costretto ad emigrare in estate per cercare fortuna in un altro campionato. Una parentesi non di particolare soddisfazione reciproca, nè per il prodotto del vivaio milanista nè per il Wolverhampton che potrebbe davvero ponderare una cessione del bomber desideroso di fare ritorno nel nostro campionato. Il Torino ci sta pensando, specie se dovesse realmente verificarsi l'uscita di Simone Zaza dal parco attaccanti a disposizione di Walter Mazzarri. L'ex Valencia, peraltro, piace molto anche alla Fiorentina che è descritta come una delle principali candidate nella caccia a Cutrone: uno scenario che andrebbe ad innescare un incastro che potrebbe funzionare con reciproca soddisfazione.