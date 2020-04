Torino, idea gare interne al Filadelfia: serve una deroga da parte della Lega

Il Torino potrebbe chiedere una deroga alla Lega calcio per disputare le ultime 7 gare casalinghe che dovrebbe giocare fino al termine della stagione, allo stadio Filadelfia invece che al "Grande Torino". In questo modo la squadra granata potrebbe limitare ulteriormente gli spostamenti oltre che essere un gesto gradito dai tifosi che non potranno assistere per molto tempo alle partite dal vivo. Il limite dei 4mila posti, non ci sarebbe più perché a porte chiuse non ha senso guardare alla capienza. Anche per tv e goal line technology non sarebbe un problema anche se le spese sarebbero a carico del club. Per il momento si tratta solo di un'idea affascinante, che però potrebbe diventare più concreta con l'avvicinarsi della ripresa. A riportarlo è Tuttosport.