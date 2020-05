Torino, idea Pioli per la panchina in vista della prossima stagione

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, nonostante il feeling con Longo, il Torino starebbe vagliando alcuni nomi per la panchina della prossima stagione. Nella short list del presidente Cairo c'è anche Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan che verosimilmente non verrà confermato alla guida dei rossoneri. Al momento però, come riportato negli scorsi giorni, in pole per guidare i granata c'è Leonardo Semplici, allenatore al momento senza panchina ma autore di una grande cavalcata con la SPAL.