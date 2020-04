Torino, idea Vagnati come direttore sportivo

vedi letture

In casa Torino non tiene banco soltanto il mercato relativo ai calciatori, ma potrebbero esserci presto delle novità riguardanti la struttura dirigenziale del club granata. Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, infatti, Urbano Cairo starebbe sondando il profilo dell’attuale direttore sportivo della Spal Davide Vagnati per andare a modificare il management in vista della prossima stagione e sopratutto dell’ormai imminente sessione di mercato estiva.