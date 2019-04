© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La volontà del Torino di entrare a far parte in pianta stabile nel novero delle squadre in grado di lottarsi la qualificazione all’Europa a prescindere dall’esito di questo campionato, si traduce nelle ipotesi di mercato che già stanno riguardando il futuro della società granata. Non è un mistero che per il gioco di Mazzarri le corsie esterne rappresentino un aspetto di importanza capillare, ed allora proprio in questo senso prendono il via le possibilità che verranno prese in considerazione da qui a poche settimane. Se l’interesse nei confronti del terzino della Spal Lazzari è datato e dovrà confrontarsi con una concorrenza di alto livello, non è da escludere nemmeno l’alternativa fornita dal gioiello del Chievo Depaoli. Una delle poche note liete della disastrata stagione disputata dai gialloblù. Dopo gli abboccamenti di gennaio con Genoa e Samp, in estate il Torino sembra destinato ad entrare con forza nella contesa per aggiudicarselo.