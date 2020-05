Torino, idee per la panchina: c’è anche Giampaolo

Oltre all’allarme per la positività di un tesserato del Torino al Coronavirus dopo i test effettuati per consentire la ripresa delle attività, i granata lavorano per il futuro ed hanno come priorità quella legata alla scelta della guida tecnica che verrà. I nomi degli ultimi giorni, a partire dalla conferma di Moreno Longo, passando per la candidatura di Leonardo Semplici, dovranno vedersela con nuovi profili presi in considerazione ed elencati dagli organi di informazione nelle ultime ore. Oltre a Stefano Pioli, l’ultimo candidato è l’ex allenatore del Milan Marco Giampaolo. Secondo quanto raccontato da Tuttosport in edicola quest’oggi, anche il pescarese sarebbe pronto ad entrare nella lista dei candidati tra i quali Urbano Cairo e Davide Vagnati dovranno eleggere l’allenatore del Torino che verrà.