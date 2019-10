© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport analizza il momento delicato del Torino di Walter Mazzarri, il quale ieri - alla ripresa degli allenamenti dopo il (nuovo) flop di Udine - ha radunato la squadra e per un quarto d’ora ha parlato a tutti con vigore e ardore. Quindici minuti bollenti - si legge - dentro alla palestra, lui e i giocatori: e nessun altro. Cairo e Bava erano assolutamente d’accordo sulla strategia: avanti nella fiducia per l’allenatore, ritenuto in grado di risolvere le grane progressive e quelle incombenti (il prossimo trittico in una settimana, dal Cagliari alla Juve passando per la Lazio). Bava ha seguito come sempre l’allenamento, dopo: testimoniando in forme diverse la fiducia sua, di Cairo e della società tutta in Mazzarri.