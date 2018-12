Torino, il Besiktas inguaia i granata: Ljajic potrebbe tornare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino dovrà presto fare i conti con una possibile grana proveniente dalla Turchia. Il Besiktas è in grande crisi economica, tanto che Pepe ha già rescisso il proprio contratto a causa dei ripetuti ritardi nei pagamenti degli stipendi, non solo dei calciatori, ma di tutto il club. Adem Ljajic è stato ceduto dai granata proprio al Besiktas con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, come per esempio 17 partite ufficiali disputate. Attualmente il giocatore è sceso in campo 15 volte e non ha intenzione di rescindere visto che in Turchia guadagna 3 milioni di euro all'anno, il doppio rispetto all'esperienza in Piemonte. Il problema per Cairo sono i 6,5 milioni di euro del riscatto, perché c'è anche la possibilità che i turchi non possano pagare questa cifra a fine stagione. Ljajic potrebbe anche essere costretto a rescindere in anticipo proprio per i problemi economici della società, ma se dovesse rimanere, senza che il Besiktas alla fine paghi la cifra del riscatto, il Torino avrebbe tre strade da poter percorrere: fare uno sconto ai turchi, portarli in tribunale oppure riaccogliere il serbo con un nuovo contratto pluriennale dimenticando la spiacevole avventura turca. A riportarlo è Tuttosport.