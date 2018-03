Torino, il casting di Mazzarri: 10 giornate per costruire la rosa del futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo ha detto Mazzarri e lo ha ribadito Mazzarri: le prossime dieci giornate di campionato serviranno al Torino per capire e scegliere la base della rosa per la prossima stagione. Il tecnico toscano utilizzerà queste partite per valutare anche chi ha giocato meno e in base alle risposte sul campo, a decidere chi merita la conferma e chi no. Tra i giocatori che verranno seguiti con attenzione ci sono anche Adem Ljajic e M'Baye Niang, entrambi autori di gesti poco rispettosi a margine della sfida persa contro la Fiorentina ed entrambi sotto la lente di ingrandimento per le prestazioni e per i comportamenti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.