© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino oggi, spiega Tuttosport, manderà una comunicazione ufficiale al Chelsea per spiegare la sua intenzione di riscattare Ola Aina. A 10 milioni di euro, senza sconti che i Blues non hanno intenzione di fare. Ne entreranno 8, però, da Corinthians e Besiktas, per i riscatti dei due club di Danilo Avelar e di Adem Ljajic. Intanto il club e Walter Mazzarri hanno confermato Bremer mentre Lyanco tornerà dal prestito al Bologna.