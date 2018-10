Torino, il club pensa al rinnovo di Parigini fino al 2023

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver perfezionato il rinnovo di Iago Falque, in casa Torino si pensa anche al prolungamento di Vittorio Parigini, che in quest'ultimo periodo sta andando forte sia col Toro che con la Nazionale Under 21. Le sue prestazioni hanno incuriosito diversi club. Si parla della Juve, che potrebbe girarlo in prestito al Sassuolo, ma ci sono pure Fiorentina e Lazio. L'intenzione del Toro è quella di blindarlo fino al 2023.