Torino, il crollo da gennaio: 0 punti nel ritorno, sarebbe ultimo da solo

vedi letture

Una squadra che ha iniziato con i preliminari di Europa League e oggi si ritrova ad appena cinque punti dalla serie B (con Genoa e Sampdoria, però, che devono recuperare rispettivamente una e due partite): in otto mesi è cambiato tutto, ma è da gennaio che la situazione è precipitata. I 27 punti con i quali si era chiuso il girone di andata sono gli stessi di oggi, sei partite dopo. Perché da quando si è compiuto il giro di boa, i granata non hanno saputo fare altro che perdere: due in casa e quattro in trasferta, in attesa di recuperare la sfida all’Olimpico Grande Torino contro il Parma. E sono 14 in totale, mentre in tutto lo scorso anno furono sette, esattamente la metà. Il Toro, da questo punto di vista, ha eguagliato un proprio record negativo: sei sconfitte in fila non si vedevano dalle stagioni 1999/2000 e 2006/2007, nel primo caso fu retrocessione in serie B e nel secondo salvezza alla penultima giornata. Una squadra in caduta libera, una situazione che preoccupa non solo per i propri risultati, ma anche perché la concorrenza si sta avvicinando pericolosamente.

Disastro al ritorno - E nel girone di ritorno, nessuno ha fatto peggio dei granata. Addirittura Spal e Brescia, infatti, hanno collezionato più punti dei granata: due quelli delle rondinelle, tre quelli dei ragazzi di Di Biagio, con entrambe le squadre che al momento hanno almeno un piede in serie B. Numeri che non fanno stare tranquilli, anzi, anche perché sono i numeri peggiori dal ritorno in serie A. Alla 25esima giornata, infatti, il Toro non aveva mai avuto così pochi punti: meno anche del 2015/2016, quando furono 31, il dato peggiore delle otto stagioni nella massima serie. Per non parlare dei gol subiti, addirittura 45, più del doppio di un anno fa (22) allo stesso punto del campionato. Da mettere i brividi, e difatti anche i granata stanno cominciando a tremare.