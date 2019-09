Torino, il doppio intreccio con il Milan dei nuovi acquisti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ una doppia rivincita che rilancia le ambizioni del Torino di Mazzarri in vista della gara di domani sera contro il Milan. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto entrambi gli acquisti che hanno catalizzato l’attenzione della società e della dirigenza nell’ultima settimana di mercato, e tanto per Laxalt quanto per Simone Verdi, le motivazioni potrebbero andare oltre i semplici novanta minuti. Se l’esperienza dell’uruguayano in rossonero è decisamente più recente, e la parentesi non ha avuto un esito positivo nonostante le aspettative che avevano portato alla scelta di acquistarlo dal Genoa, per il fantasista arrivato nel deadline day dal Napoli il passato rossonero è decisamente più remoto. Nonostante non abbia disputato nessuna partita ufficiale con la maglia rossonera, infatti, il pavese è stato protagonista di ben 8 stagioni nel settore giovanile del Diavolo: parentesi importante iniziata nel 2003 e terminata nel 2011 con il trasferimento proprio al Torino che ora ha nuovamente puntato sulle sue qualità. Insomma un intreccio rivolto al passato ma che potrebbe avere risvolti di grande rilevanza anche sul futuro del nuovo acquisto, pronto ad entrare nell’undici titolare per non uscirne più.