Torino, il ds Vagnati: "Futuro Iago Falque? Valuteremo insieme a lui e al Genoa"

Il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato a Sky Sport: "Parlare di mercato adesso è difficile, abbiamo una partita importante da giocare. Gabbiadini? Sicuramente è un ottimo calciatore, ma non ci stiamo pensando più di tanto, siamo concentrati per finire la stagione al meglio".

Sulla partita col Genoa:

"In questo momento, se abbiamo questa classifica, evidentemente ce la meritiamo. Sono dell'idea che i valori a fine campionato vengano fuori. Sono gli stessi giocatori dell'anno scorso, con l'aggiunta di Simone Verdi, ed è stata fatta una stagione diversa. Ora però non dobbiamo rammaricarci, ma pensare soltanto a raggiungere la salvezza il prima possibile. Più ci si avvicina alla fine, più i punti pesano. Sarebbe bellissimo fare una prestazione importante e vincere, ma ad oggi conta più il risultato".

Contro oggi c'è Falque, un vostro giocatore in prestito al Genoa...

"Non ci ho parlato, non sarebbe stato professionale. Non mi permetterei mai. È un giocatore importante, lo sta dimostrando. Quest'anno purtroppo ha avuto qualche infortunio di troppo, valuteremo insieme a lui e al Genoa, che ha la possibilità di prenderlo".

Izzo in panchina?

"Non faccio l'allenatore, ma il direttore sportivo. Ognuno ha le proprie competenze e responsabilità. Se mi sorprende? Izzo è importante, ma lo è anche Lyanco, ha caratteristiche particolari. Mi auguro che la scelta venga premiata dal campo".