Torino, il ds Vagnati: "Momento negativo. Facendo un esame di coscienza se ne può uscire"

E' Davide Vagnati, ds del Torino, uno dei protagonisti del Golden Boy 2020, istituito come sempre da Tuttosport.

Sul momento del Torino: “È assolutamente negativo. In queste situazioni mi piace essere pratico e analizzare i numeri che sono brutti. Dobbiamo uscire da questo momento. Come? Bisogna credere in se stessi, giocare ogni pallone. L’atteggiamento va al di là del risultato e dobbiamo cambiarlo. Cambiando questo il risultato sarà sicuramente diverso. Quello che vuole fare il Torino è crescere. Facendo un’esame di coscienza se ne può uscire, bisogna farlo subito. Dobbiamo cambiare l’inerzia di questa stagione e per farlo abbiamo bisogno di giocatori che hanno senso di responsabilità”.

Sulla Roma: “Penso che anche in questo campionato il Torino nella partita ha dimostrato di combattere anche contro grandi giocatori”.

Su Belotti: “Andrea incarna questo senza di appartenenza. I numeri parlano per lui, sono convinto che farà ancora meglio e chi lo circonda potrà fare ancora meglio”.