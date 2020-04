Torino, il futuro di Baselli è davanti ad un bivio: rinnovo o cessione per cercare il grande salto

Il futuro di Daniele Baselli è ad un bivio. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, nei prossimi mesi il centrocampista granata dovrà prendere una decisione: restare al Torino, rinnovando, magari con un leggero ritocco rispetto ai quasi 1,5 milioni all'anno percepiti adesso, il contratto in scadenza nel 2022, oppure cercare il grande salto in un club più internazionale come ventilato a più riprese negli ultimi anni.