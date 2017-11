Torino, il futuro di Mihajlovic legato alla sfida con la sua Inter

© foto di Federico De Luca

La sfida contro l'Inter, racconta Tuttosport, sarà decisiva in un senso o nell'altro per il Torino e soprattutto per il tecnico Sinisa Mihajlovic. L'incontro con i nerazzurri, sogno futuro mai nascosto proprio di Mihajlovic, segnerà il destino del tecnico granata che col Cagliari ha riguadagnato punti dopo la difficile situazione creatasi con la sconfitta di Firenze. Dopo l'Inter ci sarà la sosta, momento giusto secondo il quotidiano per cambiare gli allenatori che non convincono. Ecco perché proprio quella partita sarà il bivio della'avventura granata di Mihajlovic, con Mazzarri e Paulo Sousa sempre alla finestra.