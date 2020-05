Torino, il futuro prende forma: nomi caldi

Non c’è ancora una data precisa per la ripresa delle attività in casa Torino, ed allora anche nel giorno della sacra commemorazione per le vittime della tragedia di Superga, il club granata vede i suoi pensieri rivolti al futuro. La rivoluzione è stata predisposta con la scelta di Vagnati come prossimo Direttore Sportivo, e proseguirà con una sessione di mercato che potrebbe preannunciarsi ricca di sorprese tanto in entrata quanto in uscita. L’associazione di idee che porta a Leonardo Semplici come allenatore è legata al rapporto consolidato tra l’ex allenatore della Spal ed il suo direttore sportivo ai tempi di Ferrara, ma in realtà Moreno Longo gode della fiducia di Cairo e qualora il campionato dovesse riprendere avrà le sue chances per meritarsi riconferma e rinnovo. Da quella decisione dipenderanno poi le altre strategie di mercato granata, con la riconferma di Belotti e Sirigu come priorità da garantirsi e le valutazioni per i colpi in entrata da condividere. Bonaventura è il primo obiettivo, piace Fares che da tempo è in odore di grande salto infortuni permettendo, mentre ci sarà da fare i conti con gli interessamenti illustri per profili come quello di Izzo che sembra destinato all’addio. Insomma, strategie ancora da definirsi ma che iniziano a prendere inesorabilmente forma nell’ottica di costruire un Torino sempre più competitivo. Per un salto in avanti che questa stagione non ha regalato ma che resta fermamente nelle priorità della società piemontese.