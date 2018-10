Torino, il gioco cresce ma le proteste stonano. Vertici arbitrali infastiditi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gioco cresce ma le proteste stonano. La Stampa racconta così il momento del Torino che, tramite tecnico e presidente, ha nuovamente puntato il dito contro gli arbitri anche dopo la sfida contro la Fiorentina. "Questa arroganza del potere non mi sta bene", Dichiarazioni che hanno urtato i vertici arbitrali e fatto alzare le antenne alla procura Figc (nelle prossime ore verrà deciso se aprire un procedimento o no per frasi lesive della reputazione della categoria). Intanto, il patron Urbano Cairo ha voluto sottolineare da una parte come il Toro «sia stato danneggiato in almeno cinque delle prime dieci giornate perdendo punti in classifica...», ma, dall’altra come «sia il momento di abbassare i toni e riflettere. Ci siamo fatti sentire e abbiamo detto tutto quello che andava detto".