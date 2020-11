Torino, il gioiello Singo brilla nella collezione di Cairo

Una delle note più positive dell’avvio di stagione del Torino è l’impatto che ha avuto il classe 2000 Wilfried Singo con il calcio dei grandi. Dopo avere impressionato con la maglia della Primavera granata, l’ivoriano ha confermato le sue grandi qualità in tutte le circostanze nelle quali Marco Giampaolo gli ha dato fiducia, sia in Coppa Italia che in campionato. Giunto in Italia come difensore centrale, Singo si è affermato come laterale unendo i propri margini di miglioramento dal punto di vista della tattica alle indubitabili qualità fisiche di cui naturalmente dispone. Un gioiello luminoso che potrebbe diventare tra i più brillanti della collezione di Cairo, perché Singo merita fiducia ed il Torino sembra intenzionato a concedergliela.