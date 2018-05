Torino, il lavoro di Mazzarri e Krstajic dietro la crescita di Ljajic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Torino, ma non solo, c'è grande attesa nei confronti di Adem Ljajic. Il talento serbo, dopo 8 partite consecutive giocate, è cresciuto e pare aver trovato finalmente continuità. Merito del lavoro di Mazzarri, che dalla gara col Cagliari del 31 marzo lo ha convinto a lasciar da parte i personalismi, ma pure del ct della Serbia Krstajic che lo ha arretrato nel proprio raggio d'azione. Così Ljajic è cresciuto, si è ripreso il Toro e probabilmente pure la sua Nazionale in ottica Mondiale.