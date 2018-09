Torino, il leader Moretti: "A fine stagione potrei anche smettere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Veterano e leader del Torino, il difensore 37enne Emiliano Moretti in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: "Cosa farà dopo il 30 giugno? C'è tempo, vivo sereno, senza voler perseverare a tutti i costi. Quando arriva il momento dell’abbandono può diventare complicato rimetterti in una realtà che non è quella che hai vissuto per 20 anni. Se non sei preparato mentalmente, puoi avere delle difficoltà ad accettarlo. L’esperienza ti aiuta a capire che sei solo un calciatore: devi sapere in anticipo che questa è una parentesi bellissima della vita ma che finirà. Quando arriverà quel momento avrò tempo libero per fare altro".