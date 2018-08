Torino, il Leganes su Niang ma occhio alla Lokomotiv Mosca

© foto di Imago/Image Sport

M'Baye Niang ha chiesto da tempo la cessione ma ancora non ha trovato una squadra pronta a investire i milioni che chiede il Torino. Bordeaux e Marsiglia si sono mossi solo con la formula del prestito, mentre il Leganes ha proposto un prestito con obbligo di riscatto in caso di un certo numero di presenze. Stessa proposta proveniente dal Real Betis. Attenzione però al fronte russo, con la Lokomotiv Mosca che a breve potrebbe uscire allo scoperto per l'attaccante francese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.