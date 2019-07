Torino, il mercato in stand by: parola al campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le manovre di mercato lasciano forzatamente spazio al campo nel giorno in cui il Torino inizia la sua stagione europea. La sfida contro il Debrecen è stata preparata da Mazzarri con grande accortezza nonostante la differenza di livello tecnico con l’avversario, e l’allenatore del Torino ha provveduto ad esprimere la sua riconoscenza nei confronti dei giocatori che hanno rinunciato a una porzione delle loro vacanze per poter aiutare la squadra ad inseguire il suo sogno europeo. Evidentemente non ci sono dubbi per il modulo tattico, mentre resta qualche ballottaggio sugli interpreti: per esempio verrà sciolto a poche ore dal calcio d’inizio il terzo centrale di difesa che affiancherà Izzo e N’koulou: Bremer e Ndjidji i candidati. Da decifrare anche le scelte riguardanti la linea avanzata, anche se in questo momento Iago Falque sembra partire con i favori del pronostico per meritarsi la maglia di spalla di Belotti.