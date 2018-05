Torino, il Monaco spara alto per Glik. Tonelli torna di moda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino lavora per il ritorno di Kamil Glik, anche se sul difensore ora al Monaco c’è la concorrenza della Lazio e il club del Principato chiede almeno 10 milioni di euro per il cartellino del polacco. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che i granata non mollano Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli che i granata hanno provato a ingaggiare nell’estate 2017 insieme a Duvan Zapata.