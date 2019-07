© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente sconti per il Torino nella corsa a Simone Verdi. L’esterno d’attacco del Napoli è infatti valutato 25 milioni dal club partenopeo, e per quanto sia forte l’interesse dei granata nei suoi confronti, peraltro corrisposto, non ci sono grande intenzioni da parte di Giuntoli e De Laurentiis di agevolare la trattativa con uno sconto sul cartellino dell’ex giocatore del Bologna. Si procede navigando a vista, dunque, e facendo riferimento ad una strategia paziente attraverso la quale il club piemontese è convinto di riuscire ad avere la meglio sulla concorrenza.