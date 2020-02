Torino, il Napoli non pensa solo a Belotti: nei pensieri di ADL c'è sempre Sirigu

Non solo Belotti nel mirino del Napoli, prossimo avversario del Torino in campionato. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i partenopei terrebbero sempre d'occhio con particolare attenzione la situazione di Salvatore Sirigu, portierone dei granata già cercato anche dal Milan. L'estremo difensore era finito nel mirino del Napoli già due anni fa, ma aveva poi trovato l'accordo per il rinnovo con Cairo. È tuttora stimato da De Laurentiis, adesso punta a salvare più in fretta il Toro per poi decidere il proprio futuro.