Torino, il nuovo obiettivo è Choupo-Moting: pronta un'offerta da 2 milioni a stagione

Il Torino si muove per l'attacco del futuro e avrebbe già mosso i primi passi per arrivare a Eric Choupo-Moting, punta camerunese in scadenza col Paris Saint-Germain. L'idea è quella di proporre un biennale a 2 milioni l'anno più bonus. La strada per arrivare al calciatore è lunga, ma l'idea di poter prendere il 31 enne a parametro zero, stuzzica e non poco i dirigenti granata. A riportarlo è Tuttosport.