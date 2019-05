© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pareggiare una gara complicata come un derby con la Juventus e ritrovarsi a ridosso della zona Europa, con il rischio di un sorpasso imminente. È la strana situazione del Torino, reduce da una stagione strepitosa, ma comunque ancorato ad una guerra di classifica che vede i ragazzi di Mazzarri sesti in graduatoria e con la prospettiva di un sorpasso da parte del Milan. Insomma, non ciò che sarebbe lecito attendersi da un campionato di questa portata, che pure offre ai granata tre possibilità di mettere in cascina punti di importanza capitale per il proprio obiettivo. Toccherà ora al Sassuolo di De Zerbi tenere a bada le velleità di alta classifica dei piemontesi, prima della trasferta di Empoli e di quello scontro diretto con la Lazio che potrebbe risultare decisivo all’ultima giornata. Perché una stagione così, merita un finale all’altezza dei sogni granata.