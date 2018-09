Torino, il piano di Mazzarri per battere il Napoli: super pressing e cross

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Mazzarri ha un piano per battere il Napoli. Nel corso degli ultimi giorni - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - il Torino si sta allenando tanto sul ritmo perché vuole approfittare della stanchezza che potrebbe investire gli azzurri dopo la dura trasferta di Belgrado. L'allenatore di San Vincenzo, per battere la sua ex squadra, chiederà ai suoi ragazzi di soffocare gli avversari, ricorrendo ad un pressing più soffocante. Vista la presenza in contemporanea di Zaza e Belotti, inoltre, Mazzarri ha chiesto ai suoi di giocare molto sulle fasce e far partire quanti più cross è possibile per i due attaccanti.