Walter Mazzarri e Lorenzo De Silvestri corrono veloci verso il rinnovo con il Torino, mentre Vittorio Parigini, il cui contratto scadrà a giugno prossimo, potrebbe andar via il prossimo gennaio. L'esterno classe '96 vorrebbe restare in granata, nel club in cui è cresciuto, ma lo spazio s'è assottigliato - quasi annullato - a causa dell'arrivo di Verdi.

Il piano - Il club piemontese, comunque, vorrebbe prolungargli il contratto, in modo da lasciarlo partire a gennaio in prestito per fargli collezionare minuti altrove. A gennaio Udinese, Hellas Verona e Lecce si erano interessate all'ex Under 21 azzurro. A riportarlo è Tuttosport.