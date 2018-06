Torino, il pres. del Santos: "Offerte per Verissimo non ci soddisfano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente del Santos, Jose Carlos Perez, ha parlato del futuro di Lucas Verissimo a Diariodopeixe in Brasile. "L'ultima offerta è arrivata dal Lione -ha spiegato-, proposte anche da Russia e Italia (dal Torino, ndr) ma nessuna di questa ci soddisfa ancora". Il cartellino di Verissimo, ricorda Tuttosport, è per l'80% del club, per il 10% della Mgs Sport/Airc Sports e per il 10% dello stesso giocatore.