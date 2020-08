Torino, il primo giorno di Giampaolo: granata in campo, ma la squadra è tutta da costruire

vedi letture

Era Giampaolo e nuova stagione, partirà tutto oggi. Poco dopo l’ora di pranzo la prima conferenza del nuovo tecnico e la sua presentazione alla stampa, poi farà il suo esordio al Filadelfia: nel tardo pomeriggio, infatti, dirigerà il suo primo allenamento alla guida dei granata. Conoscerà i suoi nuovi giocatori, il capitano Belotti in primis, e proverà a convincere i più scontenti a rimanere. Come Salvatore Sirigu, che rimane nel mirino di Roma e Napoli, e Armando Izzo, il quale ambisce sempre ai palcoscenici della Champions League e punta Atalanta e Inter. E poi c’è Nicolas Nkoulou, il quale proprio di questi tempi, un anno fa, viveva il suo punto più basso dell’esperienza sotto la Mole, con l’ammutinamento e l’esclusione per quasi un mese.

Oltre a ciò, bisognerà programmare il futuro di Iago Falque: tra il trequartista e la seconda punta potrebbe trovare spazio nel nuovo 4-3-1-2, sempre che non arrivino offerte interessanti. Ne avrà di lavoro da fare, Marco Giampaolo, anche perché per il momento gli acquisti latitano: di fatto, l’unico volto nuovo presente al Filadelfia potrebbe essere quello di Ricardo Rodriguez, per il quale è praticamente tutto fatto con il Milan e con il suo entourage. Ieri è stata giornata di tamponi e di visite mediche, oggi si torna in campo ad appena 17 giorni dalla trasferta di Bologna, l’ultima gara di campionato e di Moreno Longo alla guida dei granata.

La rosa deve ancora essere costruita, intanto però un altro tassello sta per essere inserito nel puzzle del Toro. Anche nella giornata di ieri sono proseguiti i contatti con l’entourage del regista argentino, il club di via Arcivescovado ha fatto nuovi passi avanti. Giampaolo lo aveva indicato tra le prime scelte cui affidare le chiavi del centrocampo, dopo diversi giorni di trattative sta per arrivare la fumata bianca. Difficile che possa essere presente già al raduno di oggi pomeriggio, l’obiettivo è avere Biglia durante il ritiro di Biella, in programma dal 22 agosto al 5 settembre.