Torino, il primo nome sulla lista di Vagnati è argentino: Federico Gino

vedi letture

Il primo nome sulla lista di Vagnati per rinforzare il Torino è quello di Federico Gino Acevedo Fagúndez, centrocampista ventisettenne di Melo, dipartimento di Cerro Largo, Uruguay, che attualmente gioca nell’Aldosivi come mezzala, dopo aver iniziato come centrocampista più difensivo. Tuttosport sottolinea come in Argentina si parli già di una trattativa ben avviata, tra Toro e Aldosivi.