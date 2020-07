Torino, il primo ritorno di Vagnati a Ferrara: ma non si può più sbagliare, 0 punti in trasferta nel ritorno

Il Toro non ha ancora centrato la salvezza aritmetica, ma comincia a vedere il traguardo. Il pareggio ottenuto contro l'Hellas Verona e la contemporanea vittoria del Lecce sul Brescia ha avvicinato i salentini ai granata, che comunque restano con un margine confortante di sei lunghezze di vantaggio. Servono una vittoria e un pareggio nelle ultime tre partite, sempre che il Lecce sia in grado di fare l'en plein nella settimana che porterà al termine della stagione. “Sappiamo che dietro le concorrenti non molleranno di un centimetro, ma non molleremo nemmeno noi” il grido di battaglia di Moreno Longo, voglioso di chiudere la questione contro la Spal. Ma il rendimento esterno del tecnico è incredibilmente negativo, così come quello della squadra: zero punto lontano da Torino in tutto il girone di ritorno.

Da quando è approdato sulla panchina granata, infatti, l’allenatore ha perso tutte le gare esterne che ha disputato: Milan, Napoli, Cagliari, Juventus, Inter e, per ultima, la Fiorentina. Sei sconfitte consecutive, che diventano otto se si aggiungono le due che ereditava da Walter Mazzarri, uscito con le ossa rotta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo e dal Via del Mare contro il Lecce, l’ultima gara prima dell’esonero. Ma è proprio in tutta la stagione che Belotti e compagni faticano lontano dall’Olimpico Grande Torino: 13 punti, peggio hanno fatto soltanto Brescia e Spal già retrocessi, mentre nel campionato scorso furono 25, settimo miglior rendimento di tutta la serie A. Domenica ci sarà proprio la gara di Ferrara, dove nell’ultimo turno la Roma ha trionfato addirittura per 6-1. L’occasione per provare a chiudere la questione salvezza e per mettere fine a una striscia negativa fin troppo lunga. E per Davide Vagnati non sarà una partita come tutte le altre. Sarà il primo ritorno da ex per il direttore sportivo granata, là dove è arrivato dalla C alla A insieme all’ex allenatore biancazzurro Leonardo Semplici. Ora incontrerà per la prima volta il suo passato, non potrà farlo invece Bonifazi: il difensore, acquistato proprio dal ds granata a gennaio per circa 12 milioni di euro, è stato espulso dalla panchina e sarà costretto a saltare la sfida contro il Toro.