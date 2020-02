vedi letture

Torino, il primo turning point

Una trasferta complicata per ritrovare la serenità anche nei fatti, oltre che nello spirito. L’esonero di Walter Mazzarri ed il contestuale arrivo di Moreno Longo sulla panchina dei granata ha da un lato aperto la strada nuove speranze per i sostenitori del Torino, e dall’altro aumentato le aspettative rispetto alla rinascita granata. Il primo passo falso in campionato contro la Sampdoria ha provocato la reazione dell’allenatore Moreno Longo che ha difeso la sua attitudine alla lotta per le zone calde della classifica anche a dispetto della giovane età. La trasferta di San Siro contro il Milan è l’occasione ideale per ritrovare la strada segnata con le aspettative estive non rispettate nei primi mesi di campionato. Alla ricerca di un punto di svolta.