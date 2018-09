Torino, il protagonista è Iago Falque: si avvicina il rinnovo fino al 2022

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere di Torino sottolinea l'importanza di Iago falque all'interno del gioco della squadra granata, tanto che - si legge - la società ha già messo in preventivo che arriverà il momento di adeguare il contratto economico del giocatore. Che attualmente prevede un ingaggio di circa 1.5 milioni di parte fissa a stagione, con scadenza giugno 2020. Non c’è fretta di arrivare al rinnovo, ma si sa che in estate il club granata – d’accordo col giocatore – abbia respinto diverse avances. Atalanta, Tottenham, Valencia, Borussia Dortmund e Siviglia sono tra i club che negli scorsi mesi si sono fatti avanti, più o meno concretamente. Falque ha estimatori in tutti i principali campionati d’Europa. E di conseguenza il Torino si tutelerà, probabilmente entro il mese di gennaio, con un aggiornamento verso l’alto dell’ingaggio e con un allungamento del vincolo almeno sino al 2022.