Torino, il punto: da Donsah a Damascan, via al mercato di Mazzarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'avvento di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino, si muove il mercato granata. Da due mesi il club di Cairo sta trattando Vitalie Damascan dello Sheriff Tiraspol: affare da 1.5 milioni, a breve prenderà il passaporto comunitario. Non è finita: resta viva l'ipotesi Giampaolo Pazzini dell'Hellas Verona come vice Andrea Belotti. Il Siviglia va su Daniele Baselli ma i granata non vorrebbero farlo partire almeno fino all'estate. Per il centrocampo è viva l'idea Godfred Donsah del Bologna, tra i pali potrebbe andare in Colombia l'argentino Salvador Ichazo (al Deportivo Calì) e arrivare dall'Independiente il classe '89, come terzo portiere, Martin Campana. Spunta l'ipotesi Muhamed Besic dell'Everton, piace Daniele Bessa del Verona, sfida a Leicester City e Stoke City per William Vainqueur in procinto di lasciare l'Antalyaspor.