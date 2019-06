Torino, il quadro di una difesa che cambia: tra riscatti e offerte

Fonte: Sportitalia

Il Torino si trova, quasi all’improvviso, nel cuore del mercato dei difensori. I granata hanno infatti fatto valere la possibilità di controriscattare il cartellino di Kevin Bonifazi dalla Spal, aggiungendolo al novero dei difensori centrali a disposizione di Walter Mazzarri. Un quadro al quale va aggiunto il riscatto di Djidji ed il ritorno alla casa madre del brasiliano Lyanco, corteggiato dalla Roma senza spiragli di apertura, almeno per il momento, da parte della società granata. In un quadro di tale ricchezza di alternative si inserisce la notizia di un interesse concreto da parte di società di Premier League, come per esempio l’Arsenal, nei confronti di Armando Izzo. La volontà di Cairo, sino a questo momento, era sempre stata quella di tenersi stretto il perno fondante della difesa a tre di Mazzarri, vedremo se la possibilità di una proposta economica importante da parte del club londinese potrà minare questa convinzione.