Torino, il regno Mazzarri rilancia: la sfera d’influenza è in crescita

© foto di Insidefoto/Image Sport

In un periodo di vicissitudini e stravolgimenti per le panchine di mezza Europa, Italia compresa, c’è chi il suo posto al sole se lo tiene stretto e punta addirittura a rafforzarlo con una sfera di influenza sempre più importante in vista dell’estate. Walter Mazzarri è uno dei principali artefici della stagione di successo del Torino, e come tale nonostante gli stravolgimenti dirigenziali che potrebbero riguardare l’universo granata, è pronto a proseguire il suo progetto con un ruolo da protagonista. Ispirando strategie di mercato come quella che sta spingendo il Toro a puntare con forza sul pupillo Roberto Pereyra, e magari anche suggerendo piste alternative a quelle vagliate dalla proprietà per l’eventuale partenza di Petrachi, corteggiatissimo dalla Roma come è noto da tempo. Insomma, se la metà bianconera della città sembra ad un passo dallo stravolgere le sue attuali linee guida, quella granata ha trovato il comandante al quale affidare le proprie aspirazioni. E chissà che con l’Europa l’asticella non possa alzarsi anche a livello di investimenti...