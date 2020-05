Torino, il restyling in mediana passa da Milano

Un restyling a centrocampo sembra rappresentare un aspetto prioritario per il Torino della prossima stagione. Il club granata sta lavorando per rafforzare il proprio reparto nevralgico guardando soprattutto alle occasioni che potrebbero arrivare da Milano. In primo luogo accelerando sul profilo di Bonaventura, in scadenza con il Milan ed obiettivo numero uno dei granata. Nelle prossime settimane è atteso l’affondo potenzialmente decisivo per sbaragliare una concorrenza comunque presente e forte per l’ex giocatore dell’Atalanta. Un altro ex bergamasco che interessa al club di Urbano Cairo potrebbe invece arrivare dall’altra sponda del Naviglio, quella nerazzurra, e risponde al nome di Roberto Gagliardini. Il numero 5 dell’Inter potrebbe essere inserito nell’ambito dei discorsi che i due club affronteranno per stabilire il futuro di Armando Izzo, apprezzato da Conte e di conseguenza possibile obiettivo dei meneghini per rimpolpare la batteria di centrali difensivi in vista del prossimo campionato.