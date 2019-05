© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è stato protagonista degli ultimi exploit granata pe via della squalifica, eppure per Simone Zaza il tempo della rivincita potrebbe essere maturo. L’attaccante del Torino è pronto a fare ritorno tra le scelte possibili di Walter Mazzarri proprio a ridosso della sfida più importante e sentita, quel Derby della Mole che non può non suscitare nell’ex Valencia sensazioni contrapposte. Ricordi positivi di un’esperienza in bianconero vincente e che ha contribuito alla sua crescita professionale, ma anche il rimpianto per non essere riuscito ad affermarsi da protagonista ai massimi livelli in una squadra che avrebbe proseguito il suo ciclo anche dopo il suo addio alla causa. Ora la possibilità di mettere in luce le proprie qualità al servizio di un nuovo sogno, questa volta granata, in vista di un finale di stagione che potrebbe diventare indimenticabile oltre che l’esito più felice per una scommessa voluta con forza in estate proprio da Zaza. E’ tempo di passare all’incasso.