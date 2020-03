Torino, il rinnovo di Ansaldi è una priorità: Simeone incombe

Un contratto in scadenza ed un rendimento che suggerisce di prolungarlo al più presto. Magari avvalendosi della clausola che potrebbe consentire al Torino, una volta che i pensieri saranno tornati per intero al mondo del calcio senza l’emergenza che sta attanagliando il nostro paese, di blindare una delle poche note positive di questa disgraziata stagione: ovvero l’argentino Cristian Ansaldi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Cholo Simeone sarebbe intenzionato ad approfittare dell’imminente scadenza del contratto del suo connazionale per riportarlo a vestire la maglia dell’Atletico Madrid nella prossima stagione. Un rischio che in casa granata va scongiurato al più presto.