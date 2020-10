Torino, il rinnovo di Belotti è la priorità: il discorso con Vagnati è in discesa

vedi letture

Andrea Belotti corre verso il rinnovo di contratto con il Torino. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e la volontà di entrambe le parti è quella di prolungare. La società ha dimostrato con i fatti di volerlo come colonna del presente e del futuro dicendo no a ogni proposta, ultima quella del Tottenham. Nelle prossime settimane il ds Vagnati prenderà contatti con gli agenti perché questa è la priorità ora che è finita il mercato e fargli firmare il rinnovo sarebbe un colpo importantissimo per il club e per i tifosi. A riportarlo è Il Corriere di Torino.