Torino, il rinnovo di De Silvestri è congelato: si inserisce il Bologna con un'offerta

Il rinnovo di Lorenzo De Silvestri in casa Torino è stato congelato. L'esterno è in scadenza e non i granata al momento non hanno ripreso i discorsi per prolungare l'accordo. Per questo si è inserito subito il Bologna di Mihajlovic. Il tecnico serbo lo conosce bene ed è pronto a mettere sul piatto un contratto biennale. Se Vagnati non dovesse mettersi al tavolo per provare a trattenere il terzino, la sua partenza sarà scontata con gli emiliani pronti a raccogliere i frutti del rapporto tra allenatore e giocatore. A riportarlo è Tuttosport.